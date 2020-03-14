Beşiktaş seyircisiz derbide Galatasaray'ın konuğu olacak

Koronavirüs gölgesinde 3 puan mücadelesi

Sergen Yalçın'ın 11'i netleşti

Seyircisiz ikinci Galatasaray Beşiktaş derbisi

Sarı kart sınırında 6 futbolcuyla 4'üncü maç

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın Galatasaray'ın konuğu olacak.

KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE 3 PUAN MÜCADELESİ

Çin'de başlayıp Avrupa'ya da sıçrayan ve yaşamın her alanını olduğu gibi spor müsabakalarını da olumsuz etkileyen koronavirüs salgınında, bu hafta Türkiye 'de de vaka görüldü. Devletin zirvesi tarafından hemen hayata geçirilen önlemler doğrultusunda, tüm spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararlaştırıldı.

İlk olarak 1924'te karşılaşan Beşiktaş ve Galatasaray 98 yıldır 347 kez birçok şart altında karşı karşıya geldi. Ancak yarınki derbi, dünyayı kuşatan bir virüsün gölgesinde oynanacak. Şampiyonluk yarışının 4 takım arasında geçtiği konuşulurken birçok şeyin çözüleceği haftada, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesi ve Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçından çıkacak bir beraberlik hesapların yeniden yapılması anlamını taşıyor. Sırf bu hesaplara kafa yorarak maça hazırlanmak isteyen futbolcuların ve teknik direktörlerin, koronavirüs-seyircili-seyircisiz-erteleme talebi gibi etkenlerden sıyrılıp, derbiye nasıl bir konsantrasyonla çıkacağı meçhul. Bunun sonuçları da ancak yarın akşam ortaya çıkacak.

SERGEN YALÇIN'IN 11'İ NETLEŞTİ

Beşiktaş'ın başında ilk Galatasaray mücadelesine çıkacak olan Sergen Yalçın, derbi 11'ini belirledi.

Sakat ve cezalı oyuncu olmadığı sürece kadroda çok büyük değişiklikler yapmayan tecrübeli teknik adam, zaman zaman sadece sağ kanatta Lens - Boyd ve Diaby arasında değişiklikler yapıyor. Geçen hafta oynamayan Gökhan Gönül 'ün yerine sağ bekte görev alan Lens'in, yarın akşam sağ öne geçmesi beklenirken, son iki maçta çok iyi bir performans gösteren Boyd'un da sağ önde tercih edilmesi sürpriz sayılmayacak.

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında defans dörtlüsü Gökhan Gönül - Vida - Ruiz ve Caner'den oluşurken orta ikilide yine Elneny - Atiba görev yapacak. Sergen Yalçın'ın hücum gücü ise Lens (Boyd), Boateng - N'Koudou ve Burak Yılmaz 'dan oluşacak.

SEYİRCİSİZ İKİNCİ GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Beşiktaş'ın Galatasaray'a konuk olacağı derbi, koronavirüs yüzünden diğer tüm maçlar gibi seyircisiz oynanacak.

Yarın akşamki karşılaşma iki takım arasında seyricisiz oynayanacak ikinci maç olarak tarihe geçecek. Daha önce 2007-2008 sezonunda Ali Sami Yen Stadı'ndaki mücadele Galatasaray'ın cezası sebebiyle seyircisiz oynanmış ve Galatasaray karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı.

SARI KART SINIRINDA 6 FUTBOLCUYLA 4'ÜNCÜ MAÇ

Beşiktaş'ta son üç hafta olduğu gibi Galatasaray maçında da 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba, Caner, N'Koudou, Boyd ve Umut Nayir haftalardır sarı kart ceza sınırında ve son üç maçı kart görmeden geçmeyi başararak Galatasaray derbisine takımın eksiksiz çıkmasını sağladı. Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü maçlarını kart görmeden geçiren altı futbolcudan, Galatasaray derbisinde kart görecek olanlar 27'nci haftada oynanacak Antalyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

Bu futbolculardan Atiba 19'uncu haftadaki Göztepe, Burak Yılmaz 14'üncü haftadaki Kasımpaşa, Caner ve N'Koudou 21'inci haftadaki Gaziantep FK, Umut Nayir 17'nci haftadaki Gençlerbirliği ve Tyler Boyd 22'nci haftadaki Medipol Başakşehir maçlarında sarı kart görmüştü.