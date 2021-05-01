Beşiktaş sezon rekoru kırdı - Son Dakika

Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında skoru 5-0'a taşırken, bu sezon bir devrede en çok gol attığı karşılaşmayı oynadı.

Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, çok hızlı başladığı karşılaşmanın ilk yarısını 5-0 önde kapatırken, bu sezon bir devrede en çok gol attığı mücadeleyi ortayı koymuş oldu. Maçın 2. dakikasında Akintola'nın kendi kalesine attığı golle öne geçen Beşiktaş, 11 ve 14. dakikada ise Larin'le farkı 3'e çıkardı. 38. dakikada N'Koudou skoru 4-0 yaparken, ilk yarıda son sözü ise N'Koudou'nun yerine oyuna dahil olan Rıdvan Yılmaz söyledi. 43. dakikada oyuna giren Rıdvan Yılmaz, 44. dakikada Rosier'in pasında fileleri havalandırırken bu sezon da ilk gol sevincini yaşamış oldu. Bu sonuçla Beşiktaş, bu sezon bir devrede en çok gol attığı karşılaşmayı oynadı. Ligin ilk yarısında sahasında Rizespor'u 6-0'lık skorla geçen siyah-beyazlılar, bu maçın ikinci yarısında rakip kaleye 4 gol bırakmıştı.

Rekorların takımı Hatayspor!

Bu sezon Süper Lig'de bir devrede rakip filelere en fazla gol atan ve en fazla gol yiyen takım Hatayspor oldu. Ligin 15. haftasında Antalspor deplasmanında 6-0'lık skorla galip gelen Hatayspor, bu maçın ilk yarısın 5-0 önde kapatmıştı. Ligde bir devrede en çok gol atan takım unvanına sahip olan Hatayspor, Beşiktaş karşısında da aynı duruma düştü ve ilk yarıyı 5-0 yenik kapatarak, bir devrede hem en fazla gol atan hem de en fazla gol yiyen takım oldu. Hatayspor, ligin 4. haftasında Alanyaspor'dan da maçın ilk yarısında 4 gol yemiş ve mücadeleyi 6-0 kaybetmişti. - İSTANBUL