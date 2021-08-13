Beşiktaş, sezona galibiyetle başladı

Öte yandan Kenan, siyah-beyazlıların attığı ilk golün hazırlayıcısı da oldu.

Siyah-beyazlılarla ilk maçlarına çıkan Salih ve Kenan, gösterdiği performansla taraftarını mutlu etti.

26 yaşındaki kanat forvet, Çaykur Rizespor karşısında 9. dakikada attığı golle hem sezonun ilk golünü attı hem de takımını öne geçirmeyi başardı.

Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu