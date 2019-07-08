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Beşiktaş sezonu Riva'da açtı

20 dakika önce

Beşiktaş, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.

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Beşiktaş, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını yaptı.
Nevzat Demir Tesisleri'nin bakımda olmasından dolayı hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'ne alan siyah beyazlıların ilk idmanı 1.5 saat sürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın veri analizi yapmak için antrenmanın tamamını geniş açı ile kaydettirdiği gözlenirken bir diğer yardımcısının da tablet ile sürekli notlar alarak bilgileri kendisine ilettiği görüldü.
Takım toplantısı ve fotoğraf çekiminin ardından koşu çalışması ile devam eden antrenman, tek pas ve top kapma çalışmaları ile sona erdi.
İzinli olan Medel, Roco ve Atiba ile bugün ameliyat olan Burak Yılmaz antrenmana katılmadı. Bir süredir takımdan ayrılacağı ve kadroya alınmayacağı iddia edilen Quaresma ise çalışmada yer aldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, futbol A takım sorumlu yöneticisi Ahmet Kavalcı ile sportif direktör Ali Naibi idman öncesi basın mensuplarının yanına gelerek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.
ARAS ÖZBİLİZ VE OĞUZHAN AYDOĞAN KADROYA ALINMADI
Geçen sezonu farklı takımlarda kiralık oynayan Umut Nayir, Orkan Çınar ve Sedat Şahintürk antrenmanda yer alırken, Aras Özbiliz ve Oğuzhan Aydoğan kadroya dahil edilmedi. Her iki futbolcunun kamp kadrosunda da olmayacağı bildirildi.
Bedelli askerlik yaptıkları için ekstra izinleri olan Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal ise izin kullanmadan sezonun ilk çalışmasına katıldı.
Beşiktaş yarın saat 10.30 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenman detaylar


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:51 Kaynak: DHA
Abdullah Avcı, Beşiktaş, Riva, Spor
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