Beşiktaş sezonu Sivas'ta açacak

Beşiktaş
, 2019-2020 sezonunu yarın Demir Grup Sivasspor
deplasmanında açacak.
Yeni 4 Eylül
Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu
yönetecek.
Şenol Güneş ile tamamladığı 4 sezonun ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Beşiktaş, sezon başında anlaştığı yeni teknik direktörü Abdullah Avcı
ile ilk resmi maçına çıkacak.
Hazırlıklarını bu sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak siyah-beyazlılar, akşam üzeri Sivas'a gidecek.
Eksikler can sıkıyor
Hazırlık döneminde üst üste sakatlar veren Beşiktaş, ligin ilk maçına eksik kadrosu ile çıkacak.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan ve dün yapılan antrenmana katılmayan Loris Karius
, Burak Yılmaz
, Atiba Hutchinson
, Enzo Roco
ve Dorukhan Toköz
, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens de Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.