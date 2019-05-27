Beşiktaş sezonu tamamladı
2 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederken sezonu 3. sırada tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:06
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederken sezonu 3. sırada tamamladı.
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