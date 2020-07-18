Beşiktaş sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Burak Yılmaz'ın iyileşmesi Sergen Yalçın'ı sevindirdi

N'Koudou, Umut ve Ljajic yok

Sarı kart sınırında dört futbolcu

Dikkat çeken notlar

Ali DANAŞ -

Beşiktaş, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son derbisinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yarın akşam saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

BURAK YILMAZ'IN İYİLEŞMESİ SERGEN YALÇIN'I SEVİNDİRDİ

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın iyileşerek takım antrenmanlarına katılması teknik direktör Sergen Yalçın'ı oldukça sevindiren bir gelişme oldu.

Golcü oyuncunun dönüşüyle rahatlayan Yalçın, kadroyu da hemen hemen şekillendirmiş durumda.

Siyah beyazlılarda Victor Ruiz, Covid-19 öncesinde 4 aydan fazla maaş alamadığını ve ayrıca yönetimin maçların oynanmadığı döneme ait maaşları da ödemeyeceğini söylediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın, Victor Ruiz'in 2 maç kala ani gidişiyle savunmada Vida'nın yanına Enzo Roco 'yu monte edecek. Savunmanın diğer oyuncuları sağ bekte Gökhan Gönül , sol bekte de Caner Erkin olacak.

Orta sahada her zaman olduğu gibi Elneny ve Atiba görev yaparken, hücum hattında cezalı olan N'Koudou'nun yerine Boyd'un oynaması tahmin ediliyor. Sağ açıkta ise Lens ve 10 numara pozisyonunda da Boateng'in görev yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki tahmini onbiri; Ersin-Gökhan Gönül-Vida-Roco-Caner-Elneny-Atiba-Lens-Boateng-Boyd ve Burak Yılmaz şeklinde.

N'KOUDOU, UMUT VE LJAJİC YOK

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.

BTC Turk Yeni Malatyaspor maçında 4'üncü sarı kartı görerek cezalı duruma düşen N'Koudou yarın akşam kadroda yer alamayacak.

24 Haziran'da yapılan Covid-19 testinde sonuçları pozitif çıkan ve karantina süreçlerini tamamlayan Ljajic ve Umut Nayır da yeni testleri negatif çıkmasına rağmen son iki maçta takıma katılamayacak. Bunun sebebiyse TFF protokolü gereği 5'er günde yapılması gereken 2 testin daha olması ve süre olarak son iki maça yetişemeyecek olmaları.

SARI KART SINIRINDA DÖRT FUTBOLCU

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Lens, Caner, Vida ve Elneny yarın akşamki maça 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. Bu futbolcular Fenerbahçe karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin son maçı olan Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

-Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın akşam 351'inci kez karşı karşıya gelecek.

-Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 133 galibiyeti bulunurken, 124 maçı Beşiktaş kazandı.

-İki takım arasındaki beraberlik sayısı 93

-Beşiktaş, rakibine 441 gol atarken, kalesinde 485 gol gördü.

-İki takım lig maçlarında 127 kez karşılaştı. Fenerbahçe 47, Beşiktaş 39 galibiyet aldı.

-Son 25 maçta Fenerbahçe 11 galibiyetle oldukça üstün.

-Beşiktaş son 25 maçta sadece 4 galibiyet aldı.

-Son iki maç hariç karşılaşmalar bol kırmızı kartlı geçiyor. Öncesindeki 17 maçta 19 kırmızı kart çıktı.