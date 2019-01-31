Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı Kiraladı

Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı Kiraladı

22 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladığını açıkladı.

Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı Kiraladı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, transfer çalışmaları kapsamında B. Dortmund kulübünden Japon futbolcu Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Shinji Kagawa'ya başarılar dileriz" denildi.

Öte yandan Japon futbolcu bugün sağlık kontrolünden de geçti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Beşiktaş'ın Kagawa'yı açıklama videosu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:27 Kaynak: DHA

Dortmund, Japon, Shinji Kagawa, Spor
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