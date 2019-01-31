Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı Kiraladı
22 dakika önce
Beşiktaş Kulübü, Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü
, Almanya
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund
'da forma giyen Japon
futbolcu Shinji Kagawa
'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol
Takımımız, transfer çalışmaları kapsamında B. Dortmund kulübünden Japon futbolcu Shinji Kagawa'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Shinji Kagawa'ya başarılar dileriz" denildi.
Öte yandan Japon futbolcu bugün sağlık kontrolünden de geçti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Beşiktaş'ın Kagawa'yı açıklama videosu
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:27 Kaynak: DHA
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