Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor - Son Dakika

Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor

Fenerbahçe'de istediği kadar forma şansı bulamayan ve sarı-lacivertlilerin takımdan ayrılmasına sıcak baktığı Sinan Gümüş'ün menajerinin Beşiktaş'la görüştüğü öğrenildi. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bonservis ödemeyeceği transferler gerçekleştirmek isteyen Kartal, 27 yaşındaki futbolcuya olumlu yaklaştı. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli istememesi halinde, Sinan Gümüş'ün siyah-beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'den sonraki durağı Beşiktaş oluyor. Bu sezon Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan ve ayrılmayı düşünen Sinan'ın menajeri Ersin Akan, oyuncusu için Beşiktaş'la görüştü. Fenerbahçe için de önemli futbolcu olmayan Sinan'ın ayrılma ihtimali bir hayli fazla gözüküyor.

BELİRLEYİCİ FENERBAHÇE

Beşiktaş ve Sinan cephesi, transfer için yeşil ışık yaktı ama top Fenerbahçe'de. Sarı-Lacivertliler, oyuncusundan bonservis bedeli istemezse Sinan Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Başkanlık seçimi ve hocanın belli olmasının ardından bu transferin durumu netlik kazanacak.

Sinan Gümüş, Ersin Akan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:19 Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Spor Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor - Son Dakika Spor
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