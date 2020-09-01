Beşiktaş, Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı özel bir turnuvada Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı özel bir turnuvada Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel bir turnuvaya katıldı. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta karşılaştığı Sivasspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakaya ev sahibi ekip, Utku, Necip, Wellinton, Roco, Nsakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Lens, Nkoudou, Larin 11'i ile başladı. Sivasspor'da ise teknik direktör Rıza Çalımbay, Samassa, Goiano, Camara, Barış, Uğur, Hakan, Claudemir, Ninga, Erdoğan, Felix, Yatabare ile maça başladı. Karşılaşma karşılıklı ataklarla başlarken, müsabakanın 31. dakikasında Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. İkinci yarının son anlarında Sivasspor'da Yatabare gol perdesini aralayan isim oldu. 90. dakikada Erdoğan'ın pasında yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Yatabare takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmiş oldu. Müsabaka Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. - İSTANBUL

Son Dakika

ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor

Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp

Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı

Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar

Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır

Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı

Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim

8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü

Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı

Murat Dalkılıç, Derya Çayırgan ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Bir salın beni ya

İsveç'te bir mescidin önüne yakılmış Kuran-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bıraktılar

G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı

Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo