Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında evinde Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı.

Siyah-beyazlılar, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.

(İHA)

Sivasspor, Beşiktaş, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:10 Kaynak: İHA
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