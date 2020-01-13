Beşiktaş, Sivasspor maçı biletlerini yarın satışa çıkarıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Sivasspor maçı biletlerini yarın satışa çıkarıyor - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Sivasspor maçı biletlerini yarın satışa çıkarıyor

6 saat önce

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan ve zirvenin 7 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında lider Sivasspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, Sivasspor maçı biletlerini yarın satışa çıkarıyor, System.String[]

Süper Lig'in ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan ve zirvenin 7 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında lider Sivasspor'u konuk edecek. 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadelenin biletleri ise yarın satışa çıkacak. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada biletlerin yarın saat 11.00'de satışa çıkacağı açıklanırken, bilet fiyatları ise şu şekilde:


1. Kategori 265TL


2. Kategori 250TL


3. Kategori 225TL


4. Kategori 215TL


5. Kategori 180TL


6. Kategori 165TL


7. Kategori 110TL


8. Kategori 100TL


VIP: 750TL


1903 A-E: 750TL


1903 B-D: 825TL


1903 C: 875TL

Vodafone Park, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:09 
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