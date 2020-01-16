Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 3-2 yenilen Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 3-2 yenilen Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Antalya'daki devre arası kampında sakatlanan Adem Ljajic takımla çalıştı.

Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, kupa maçında forma giyen oyuncular dinlenmeye yönelik çalışma yaptı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşularının ardından pas, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıp minik kale maç oynadı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Türkiye Kupası, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:30 Kaynak: AA
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