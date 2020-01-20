Beşiktaş-Sivasspor maçından öğrendiğimiz 5 gerçek - Son Dakika
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Beşiktaş-Sivasspor maçından öğrendiğimiz 5 gerçek

6 saat önce

İşte Beşiktaş-Sivasspor maçından ön plana çıkan 5 maddeKARIUS SAÇ BAŞ YOLDURTTUİlk yarının son haftalarda takımın en iyi ismiydi ancak Sivas karşısındaki performansıyla saç baş yoldurttu.

Beşiktaş-Sivasspor maçından öğrendiğimiz 5 gerçek, System.String[]

İşte Beşiktaş- Sivasspor maçından ön plana çıkan 5 madde


KARIUS SAÇ BAŞ YOLDURTTU


İlk yarının son haftalarda takımın en iyi ismiydi ancak Sivas karşısındaki performansıyla saç baş yoldurttu. İlk golde bariz bir hata yapan Karius, son anlarda 3. golü de yediriyordu.


FATİH AKSOY'DAN MÜTHİŞ ASİST


Sanırım dün gecenin en klas hareketi Fatih Aksoy'dan başkasına ait olamaz. 45. dakikada Yatabare'nin önüne bıraktığı gol pası son derece klastı.


SİVASSPOR KEYİF VERİYOR


Mert Hakan ve Fernando gibi iki kilit oyuncunun yokluğunda bile oyun sisteminden ödün vermeden oynayan Sivasspor bulunduğu yeri kesinlikle hak ediyor. Tebrikler...


LJAJIC GOLÜ ATTI AMA...


Şu bir gerçek Llajic hala Beşiktaş'ın beklediği seviyede değil. Evet, dün akşam gol attı ve çok koştu ancak siyah beyazlıların aradığı on numara değil.


KALİTE SORUNU VAR


Beşiktaş'ta ciddi bir kalite sorunu yaşandığı kesin. Roco, Rebocho, Diaby iyi niyetle çabalıyorlar ancak sadece mücadele etmek Beşiktaş'ta oynamaya yetmez.


Sivasspor, Beşiktaş, Fatih, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:22 
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