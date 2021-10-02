Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Murat Şahin - Son Dakika

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Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Murat Şahin, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Müsabakada kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine basın toplantısına katılan Murat Şahin, her maçı kazanmak için sahaya çıktıklarını ve onlardan birini tamamladıklarını belirterek, "Milli ara öncesinde moral bulmak ve yukarıdaki yerimizi kaybetmemek adına önemli üç puandı. Maç genelinde pozisyon vermedik. Sadece Pedro Henrique'nin bir pozisyonu vardı." dedi.

Karşılaşmada iki gol atan Güven Yalçın'a değinen Şahin, "Güven için iyi oldu, iki güzel gol attı. Özellikle ilk golü sezonun gollerinden biriydi. Kendine gelmesi ve şans bulması adına onun için önemli bir geceydi." değerlendirmesinde bulundu.

Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görme nedeniyle ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, "Hocanın atılmasının nedeni sahaya girip topa vurmasıydı. Hakeme yönelik herhangi sözlü veya fiili bir şey yok." diye konuştu.

Sakatlıklardan dolayı milli takıma hangi oyuncuların gitmeyeceği yönünde soruya ise Şahin, "Ghezzal'i zaten çağırmadılar. Pjanic, Larin ve Atiba gitmeyecek. Vida'nın sakatlığı geçti ve oynadı. N'Sakala da gidecek. Sakatlığı ciddi olmayan veya iyileşen oyuncular milli takıma katılacak." yanıtını verdi.