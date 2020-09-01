Beşiktaş - Sivasspor (The Land of Legends Cup'ta final belli oluyor) - Son Dakika

Beşiktaş - Sivasspor (The Land of Legends Cup'ta final belli oluyor)

Beşiktaş ve Sivasspor The Land of Legends Cup karşılaşmasında karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş - Sivasspor (The Land of Legends Cup'ta final belli oluyor), System.String[]

Beşiktaş ve Sivasspor The Land of Legends Cup karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Yeni sezon öncesinin en gösterişli turnuvasında, The Land Of Legends Cup'ta Süper Lig'in önemli takımları kozlarını paylaşıyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma 21: 00'de başlayacak.

Beşiktaş'ın 11'i:  Utku; Necip, Roco, Welinton, Nsakala; Dorukhan, Oğuzhan, Mensah; Lens, Nkoudou, Larin

Sivasspor'un 11'i: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan, Yatabare

Turnuvanın ilk maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale adını yazdırmıştı. Beşiktaş - Sivasspor maçında galip gelen takım, cumartesi günü Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi olacak. Kaybeden ekip ise cuma günü üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Beşiktaş Sivasspor The Land of Legends Cup maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Sivasspor The Land of Legends Cup maçı bu akşam saat 21: 00'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

The Land of Legends Cup'ta final maçı ne zaman?

The Land Of Legends Cup'ta final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, üçüncülük maçı ise 4 Eylül Cuma 21.00'da Vodafone Park'ta oynayacak.

Yeni transferler sahada

Savunmaya Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ile Welinton takviyeleri yapılırken, orta alana da Kayserispor'dan Bernard Mensah eklendi. Burak'ın yerine santrfor arayışı süren siyah-beyazlılar, kiralık sözleşmesi bitip takıma geri dönen Cyle Larin ile gol arayacak. Milli takımının kampına giden Domagoj Vida'nın yokluğunda stoper ikilisinin "Welinton & Roco" olması bekleniyor. Geçen sezona kıyasla Sergen Yalçın'ın takımında ciddi değişiklikler de oldu... Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleşmelerini yenilemedi ve Fenerbahçe'ye geri döndü. Lille yolcusu olan Burak Yılmaz'ın yeri de henüz doldurulamadı. Siyah beyazlı ekipte yeni transferlerin Sivasspor maçında oynaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirip Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan Sivasspor'da ise ciddi değişiklikler yaşandı. Kadronun önemli parçalarından Fernando Andrade ve Fatih Aksoy'un kiralık kontratları bitti. Sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe yolunu tutarken; Emre Kılınç ise Galatasaray'a gitti. TD Rıza Çalımbay, eksik olan bölgelere takviyeler de yaptırdı... Orta sahaya Kerem Atakan Kesgin ve Robin Yalçin, kanatlara Max Gradel ve Casimir Ninga, hücuma ise Jorge Felix hamleleri geldi.

Fenerbahçe, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 20:32

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Beşiktaş - Sivasspor (The Land of Legends Cup'ta final belli oluyor) - Son Dakika Spor


Son Dakika

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