Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Slovakya'ya geldi! Slovan Bratislava maçı yarın...
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş, Slovakya'ya geldi! Slovan Bratislava maçı yarın...

30 dakika önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Bratislava Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül karşıladı.

Beşiktaş, Slovakya'ya geldi! Slovan Bratislava maçı yarın..., System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Bratislava Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül karşıladı.


Beşiktaş'ta sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ile sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Enzo Roco, kafilede yer almadı.


Başkent Bratislava'da kalacakları otele hareket eden siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenmandan önce teknik direktör Abdullah Avcı ve bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.


Narodny Stadı'nda oynanacak Slovan Bratislava-Beşiktaş maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.


Sabiha Gökçen, Bratislava, Beşiktaş, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş-Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek! İşte 5. hafta hakemleri
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku! Slovan Bratislava kadrosuna alınmadı AK Parti MKYK toplantısı sona erdi Ali Koç'un Fatih Terim için 'Sicili bozuk' sözlerine Galatasaray'dan yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:25:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Slovakya'ya geldi! Slovan Bratislava maçı yarın...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]