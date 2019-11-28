Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Slovan Bratislava ile prestij maçında! Her iki takımın da gruptaki...
Son Dakika Spor Beşiktaş, Slovan Bratislava ile prestij maçında! Her iki takımın da gruptaki... - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Slovan Bratislava ile prestij maçında! Her iki takımın da gruptaki...

6 saat önce

SLOVAN BRATISLAVASon dönemde yakaladığı çıkışla ligde yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise henüz puanla tanışabilmiş değil.

Beşiktaş, Slovan Bratislava ile prestij maçında! Her iki takımın da gruptaki..., System.String[]

BEŞİKTAŞ - SLOVAN BRATISLAVA


Son dönemde yakaladığı çıkışla ligde yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise henüz puanla tanışabilmiş değil.


İlk maçta 4-2 yenildiği Slovan Bratislava karşısında bu defa prestij mücadelesine çıkacak Siyah-beyazlılar yine de tüm dikkatini lige verdiği için rotasyona gidebilir.


Lens cezalı, Douglas ve Dorukhan devam eden sakatlıkları yüzünden forma giymeyecekler.


Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Burak Yılmaz, Ljajic, Elneny, Atiba ve Diaby gibi as oyuncuları dinlendireceği gelen bilgiler arasında.


Slovan Bratislava'da da Apau ile 4 gole sahip Strelec sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a gelmediler.


Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ölü sayısının 40'a yükseldiği Arnavutluk'ta bir deprem daha oldu
Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister Trabzonspor'da gençlik aşısı! Yaş ortalaması dikkat çekti Instagram çöktüé Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 19:20:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Slovan Bratislava ile prestij maçında! Her iki takımın da gruptaki...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]