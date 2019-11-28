Beşiktaş, Slovan Bratislava ile prestij maçında! Her iki takımın da gruptaki...

BEŞİKTAŞ - SLOVAN BRATISLAVA



Son dönemde yakaladığı çıkışla ligde yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise henüz puanla tanışabilmiş değil.



İlk maçta 4-2 yenildiği Slovan Bratislava karşısında bu defa prestij mücadelesine çıkacak Siyah-beyazlılar yine de tüm dikkatini lige verdiği için rotasyona gidebilir.



Lens cezalı, Douglas ve Dorukhan devam eden sakatlıkları yüzünden forma giymeyecekler.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Burak Yılmaz, Ljajic, Elneny, Atiba ve Diaby gibi as oyuncuları dinlendireceği gelen bilgiler arasında.



Slovan Bratislava'da da Apau ile 4 gole sahip Strelec sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a gelmediler.



