Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, slovan bratislava maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, slovan bratislava maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda Slovan Bratislava ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Beşiktaş, slovan bratislava maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda Slovan Bratislava ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Fikret Orman ile yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı'nın da izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana, sağ kasık adalesinde zorlanma meydana gelen Enzo Roco katılmadı. Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup ise takımla birlikte çalıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular idmanda pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, yarın Bratislava'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı Narodny Stadyumu'nda yapacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

Bratislava, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:54 Kaynak: DHA
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