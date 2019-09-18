Beşiktaş, Slovan Bratislava maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın deplasmanda oynayacakları Slovan Bratislava maçı öncesi Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Narodny Stadyumu'nda maç öncesi son antrenmanını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:04 Kaynak: AA
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın deplasmanda oynayacakları Slovan Bratislava maçı öncesi Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Narodny Stadyumu'nda maç öncesi son antrenmanını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptı.
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