Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Slovan Bratislava maçı hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Slovan Bratislava maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın deplasmanda oynayacakları Slovan Bratislava maçı öncesi Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Narodny Stadyumu'nda maç öncesi son antrenmanını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın deplasmanda oynayacakları Slovan Bratislava maçı öncesi Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Narodny Stadyumu'nda maç öncesi son antrenmanını Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptı.

Beşiktaş, Slovan Bratislava maçı hazırlıklarını tamamladı

Bratislava, Slovakya, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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