Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Slovan Bratislava maçına Arnavut hakem
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Beşiktaş-Slovan Bratislava maçına Arnavut hakem

6 saat önce

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle İstanbul'da oynayacağı mücadeleyi Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

Beşiktaş-Slovan Bratislava maçına Arnavut hakem, System.String[]

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle İstanbul'da oynayacağı mücadeleyi Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak. Beşiktaş ile Slovan Bratislava arasındaki karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak.


Bratislava, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:10 Kaynak: DHA
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