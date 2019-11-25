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Beşiktaş-Slovan Bratislava maçına Arnavut hakem
6 saat önce
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle İstanbul'da oynayacağı mücadeleyi Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:10 Kaynak: DHA
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle İstanbul'da oynayacağı mücadeleyi Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.
Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak. Beşiktaş ile Slovan Bratislava arasındaki karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak.
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