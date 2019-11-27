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Beşiktaş, Slovan Bratislava maçına hazır
6 saat önce
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında yarın Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:36 Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında yarın Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Victor Ruiz, Dorukhan Toköz ve Douglas katılmazken, Atiba Hutchinson ise takımdan ayrı koştu.
Siyah-beyazlı ekip, idmana ısınma hareketleri ve koşularla başlarken, bir süre çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi.
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