Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında Arnavut Jorgji düdük çalacak
Son Dakika Spor Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında Arnavut Jorgji düdük çalacak - Son Dakika Spor

Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında Arnavut Jorgji düdük çalacak

6 saat önce

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

Beşiktaş-Slovan Bratislava maçında Arnavut Jorgji düdük çalacak, System.String[]

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.


Beşiktaş ile Slovan Bratislava arasındaki karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Vodafone Park, Bratislava, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:21 
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