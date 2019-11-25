Son Dakika Haberleri: Beşiktaş-Slovan Bratislava maçını Arnavut hakem Jorgji yönetecek
Son Dakika Spor Beşiktaş-Slovan Bratislava maçını Arnavut hakem Jorgji yönetecek - Son Dakika Spor

Beşiktaş-Slovan Bratislava maçını Arnavut hakem Jorgji yönetecek

6 saat önce

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci haftasında perşembe günü sahasında Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla oynayacağı maçta, Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak.

Beşiktaş-Slovan Bratislava maçını Arnavut hakem Jorgji yönetecek, System.String[]

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci haftasında perşembe günü sahasında Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla oynayacağı maçta, Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak.

Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo üstlenecek.


Bratislava, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:04 Kaynak: DHA
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