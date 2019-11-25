Son Dakika › Spor › Beşiktaş-Slovan Bratislava maçını Arnavut hakem Jorgji yönetecek - Son Dakika Spor
Beşiktaş-Slovan Bratislava maçını Arnavut hakem Jorgji yönetecek
6 saat önce
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci haftasında perşembe günü sahasında Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla oynayacağı maçta, Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:04 Kaynak: DHA
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci haftasında perşembe günü sahasında Slovakya'nın Slovan Bratislava takımıyla oynayacağı maçta, Arnavut hakem Enea Jorgji görev yapacak.
Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada, Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo üstlenecek.
Tüketiciler Birliği'nden taksitli alışverişlerde "tek senet" uyarısı Konyaspor Başkanı Kulluk'tan Fırat Aydınus'a sert tepki: Tarihe geçti Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddiası gündem yarattı Lecce, Burak Yılmaz için devre arasını bekliyor!