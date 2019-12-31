Beşiktaş Sokak Festivali şiddetli fırtına ve yoğun yağış nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaş Sokak Festivali şiddetli fırtına ve yoğun yağış nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Beşiktaş Sokak Festivali şiddetli fırtına ve yoğun yağış nedeniyle ertelendi

6 saat önce

Beşiktaş Belediyesi tarafından 2020 yılbaşına özel olarak gerçekleştirilmesi planlanan Beşiktaş'ın dört farklı noktasında vatandaşları buluşturacak 'Sokak Festivali' şiddetli fırtına ve yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Beşiktaş Sokak Festivali şiddetli fırtına ve yoğun yağış nedeniyle ertelendi, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi tarafından 2020 yılbaşına özel olarak gerçekleştirilmesi planlanan Beşiktaş'ın dört farklı noktasında vatandaşları buluşturacak 'Sokak Festivali' şiddetli fırtına ve yoğun yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Değerli Beşiktaşlılar, şiddetli fırtına ve yoğun yağış nedeniyle bu akşam için planladığımız 2020 Sokak Festivalimizi ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Sizlerin sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyden önemli. 2020'de güzel havalarda sizlerle buluşmak dileğiyle. Yeni yılınızı yürekten kutluyorum" dedi. - İSTANBUL

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
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