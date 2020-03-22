Beşiktaş, sokakta yaşayan can dostlarını unutmadı - Son Dakika
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Beşiktaş, sokakta yaşayan can dostlarını unutmadı

6 saat önce

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su dağıtımına başladı.

Beşiktaş, sokakta yaşayan can dostlarını unutmadı, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için mama ve su dağıtımına başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da mama dağıtan ekiplere eşlik ederek Azerbaycan Dostluk Parkı'nda can dostlarını besledi.

Koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ederken salgın sadece insanların yaşamını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiledi. Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle restoran, kafeterya ve benzeri yerlerin kapanması, vatandaşların da 'Evde Kal' çağrılarına uyması nedeniyle, sokakta yaşayan canlıların yiyecek bulması zorlaştı. Bu doğrultuda Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de harekete geçerek Etiler, Konaklar, Ulus ve Bebek mahalleleri başta olmak üzere ilçenin birçok noktasına can dostlarımız için mama bıraktı. Aynı zamanda muhtarlıklar ve parklarda bulunan mama kaplarına da sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları için mama, yem ve su takviyesi yapıldı.

BAŞKAN AKPOLAT : BU ZOR GÜNLERDE CAN DOSTLARIMIZI UNUTMUYORUZ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da ekiplerin çalışmalarına katılarak Azerbaycan Dostluk Parkı'nda sokak hayvanları için mama dağıttı. Ekiplerin özverili bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Başkan Rıza Akpolat şunları söyledi:

"Bu zor günlerde sokakta yaşayan canlılarımızı da can dostlarımızı da unutmuyoruz. İşletmelerin beslediği sokak canlılarımız vardı.  Koronavirüs nedeniyle işletmeler kapandıkları için sokak canlılarımızın beslenme sorunu oluştu. Biz de bu durumda mümkün olduğu ölçüde hem sağlıklarına hem de beslenmelerine dikkat etmek zorundayız. Beşiktaş'ta yaşayan tüm canlılar bize emanet. Dolayısıyla bu sorumluluğumuzun da bilincinde olarak hem kedi hem de köpeklerimize mamalar hazırladık. Parklarımıza onları bırakıyoruz ve onların bu zor koşullarda beslenmelerini sağlıyoruz. Bizim veterinerlik çalışma saatlerimiz 17.00'a kadardı. Onu 21.00'a çıkarttık. Takviye personel ilave ettik. Acil Hayvan Ambulansımızı hizmete koyduk. Dolayısıyla Beşiktaş'ta yaşayan canlılarımıza daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek adına bu çalışmalarımızı yaptık. Bu zor günlerde de bu hastalıkla mücadele ettiğimiz günlerde de yine aynı şekilde, bu sokakta yaşayan canlılarımızı unutmadık. Tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber Veterinerlik Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımızın büyük, özverili çalışmalarıyla beraber onların da yanında oluyoruz."


Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:32 Kaynak: DHA

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