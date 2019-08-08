Beşiktaş sol bekini Fransa'da buldu
1 saat önce
Transferde atağa kalkan Beşiktaş sol bek transferini de bitiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:24 Kaynak: DHA
Transferde atağa kalkan Beşiktaş sol bek transferini de bitiriyor.
Siyah beyazlılar geçen sezon Fransa 2'nci ligine düşen Guingamp'ın sol beki Pedro Rebocho ve kulübü ile her konuda anlaştı.
Satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralanacak olan Pedro Rebocho 24 yaşında ve Portekiz vatandaşı. Rebocho geçen sezon Guingamp'ta 43 maça çıkarken 12 asist yaptı.
Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı! Yeni Malatyaspor, Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu Trabzonspor'a Prag'da hayat veren Sörloth, sosyal medyayı salladı!