Son Dakika Haberleri: Beşiktaş sol bekini Fransa'da buldu
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Beşiktaş sol bekini Fransa'da buldu

1 saat önce

Transferde atağa kalkan Beşiktaş sol bek transferini de bitiriyor.

Beşiktaş sol bekini Fransa'da buldu, System.String[]

Transferde atağa kalkan Beşiktaş sol bek transferini de bitiriyor.
Siyah beyazlılar geçen sezon Fransa 2'nci ligine düşen Guingamp'ın sol beki Pedro Rebocho ve kulübü ile her konuda anlaştı.
Satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralanacak olan Pedro Rebocho 24 yaşında ve Portekiz vatandaşı. Rebocho geçen sezon Guingamp'ta 43 maça çıkarken 12 asist yaptı.


Pedro Rodriguez Ledesma, Beşiktaş, Guingamp, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:24 Kaynak: DHA
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