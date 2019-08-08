Beşiktaş sol bekini Fransa'da buldu

Transferde atağa kalkan Beşiktaş sol bek transferini de bitiriyor.

Siyah beyazlılar geçen sezon Fransa 2'nci ligine düşen Guingamp'ın sol beki Pedro Rebocho ve kulübü ile her konuda anlaştı.

Satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralanacak olan Pedro Rebocho 24 yaşında ve Portekiz vatandaşı. Rebocho geçen sezon Guingamp'ta 43 maça çıkarken 12 asist yaptı.