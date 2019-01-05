Beşiktaş Sompo Japan - Adatıp Sakarya Bşb: 77-65

SALON: BJK
Akatlar
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Alper Altuğ Köselerli
, Ziya Özorhon
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey, Rich 22, Erkan Veyseloğlu 9, Alexander 10, Buva 18, Benzing 10, Samet Geyik 8, Can Maxim
Mutaf, Kenan Sipahi
ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Alp Karahan 12, Bora
Hun Paçun 4, Etou 13, Wilbekin 15, Barlow 5, Edogi 10, Herndon 3, Burak Eşlik 3, Mehmet Meriç
, Hüseyin Çevirgen
1'İNCİ PERİYOT: 17-26
İLK YARI: 40-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-51
5 FAUL: 36.00 Buva (Beşiktaş
Sompo Japan) - 38.06 Bora Hun Paçun (Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan evinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 77-65 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan ligdeki 8'inci galibiyetini alırken, Adatıp Sakarya BŞB ise 9'uncu mağlubiyetiyle salondan ayrıldı.