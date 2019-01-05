Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Japan - Adatıp Sakarya Bşb: 77-65

Beşiktaş Sompo Japan - Adatıp Sakarya Bşb: 77-65

1 saat önce

SALON: BJK AkatlarHAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Alper Altuğ Köselerli, Ziya ÖzorhonBEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey, Rich 22, Erkan Veyseloğlu 9, Alexander 10, Buva 18, Benzing 10, Samet Geyik 8, Can Maxim Mutaf, Kenan SipahiADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Alp Karahan 12, Bora Hun...

Beşiktaş Sompo Japan - Adatıp Sakarya Bşb: 77-65, System.String[]


SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey, Rich 22, Erkan Veyseloğlu 9, Alexander 10, Buva 18, Benzing 10, Samet Geyik 8, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi

ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Alp Karahan 12, Bora Hun Paçun 4, Etou 13, Wilbekin 15, Barlow 5, Edogi 10, Herndon 3, Burak Eşlik 3, Mehmet Meriç, Hüseyin Çevirgen

1'İNCİ PERİYOT: 17-26

İLK YARI: 40-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-51

5 FAUL: 36.00 Buva (Beşiktaş Sompo Japan) - 38.06 Bora Hun Paçun (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan evinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 77-65 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan ligdeki 8'inci galibiyetini alırken, Adatıp Sakarya BŞB ise 9'uncu mağlubiyetiyle salondan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:40 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaşlı Tolgay Arslan'ın Peşine İtalyan Ekibi Torino Düştü Beşiktaş'tan Ayrılan Pepe, Eski Takımı Porto'ya Dönüyor

Atiba Burak Yılmaz'a Sahip Çıktı Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 18:07:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Japan - Adatıp Sakarya Bşb: 77-65
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]