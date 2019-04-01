Beşiktaş Sompo Japan - Anadolu Efes: 92-95
3 dakika önce
SALON: BJK AkatlarHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Ozan ÇakarBEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 11, Gibson 12, Erkan Veyseloğlu 6, Alexander 17, Samet Geyik 5, Burak Can Yıldızlı, Enes Berkay Taşkıran 13, Buva 15, Kenan Sipahi 13, Ömer Utku AlANADOLU EFES: Larkin 28, Buğrahan Tuncer 4,...
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Ozan Çakar
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 11, Gibson 12, Erkan Veyseloğlu 6, Alexander 17, Samet Geyik 5, Burak Can Yıldızlı, Enes Berkay Taşkıran 13, Buva 15, Kenan Sipahi 13, Ömer Utku Al
ANADOLU EFES: Larkin 28, Buğrahan Tuncer 4, Anderson 10, Motum 14, Pleiss 11, Yiğitcan Saybir 6, Doğuş Balbay 7, Sertaç Şanlı 8, Micic 7
1'İNCİ PERİYOT: 19-32
İLK YARI: 38-52
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-76
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 95-92 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:18 Kaynak: DHA
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