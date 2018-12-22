Beşiktaş Sompo Japan - Banvit: 95-75
6 saat önce
SALON: BJK AkatlarHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Serhat Büker, Polat ParlakBEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 13, Rich 14, Erkan Veyseloğlu 7, Burak Can Yıldızlı 13, Buva 19, Kenan Sipahi 3, Samet Geyik 4, Gibson 10, Benzing 10, Dusan Cantekin 2BANVİT: Ragıp Berke Atar 2, Rıdvan Öncel 5, Şehmus Hazer...
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Serhat Büker, Polat Parlak
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 13, Rich 14, Erkan Veyseloğlu 7, Burak Can Yıldızlı 13, Buva 19, Kenan Sipahi 3, Samet Geyik 4, Gibson 10, Benzing 10, Dusan Cantekin 2
BANVİT: Ragıp Berke Atar 2, Rıdvan Öncel 5, Şehmus Hazer 12, Perez 13, Oliver 17, Metehan Akyel 2, İsmail Cem Ulusoy, Morgan 13, Shelton 8, Neal 3
1'İNCİ PERİYOT: 19-20
İLK YARI: 46-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-56
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta müsabakasında Beşiktaş Sompo Japan sahasında Banvit'i 95-75 yendi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:15 Kaynak: DHA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Sompo Japan: 95 - Banvit: 75
Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı
Son Dakika! Beşiktaş Deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 Mağlup Oldu
Şenol Güneş İstifa Sorusunu Cevapladı: Görevimin Başındayım!