Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Japan - Banvit: 95-75

Beşiktaş Sompo Japan - Banvit: 95-75

6 saat önce

SALON: BJK AkatlarHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Serhat Büker, Polat ParlakBEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 13, Rich 14, Erkan Veyseloğlu 7, Burak Can Yıldızlı 13, Buva 19, Kenan Sipahi 3, Samet Geyik 4, Gibson 10, Benzing 10, Dusan Cantekin 2BANVİT: Ragıp Berke Atar 2, Rıdvan Öncel 5, Şehmus Hazer...

Beşiktaş Sompo Japan - Banvit: 95-75, System.String[]


SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Serhat Büker, Polat Parlak

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 13, Rich 14, Erkan Veyseloğlu 7, Burak Can Yıldızlı 13, Buva 19, Kenan Sipahi 3, Samet Geyik 4, Gibson 10, Benzing 10, Dusan Cantekin 2

BANVİT: Ragıp Berke Atar 2, Rıdvan Öncel 5, Şehmus Hazer 12, Perez 13, Oliver 17, Metehan Akyel 2, İsmail Cem Ulusoy, Morgan 13, Shelton 8, Neal 3

1'İNCİ PERİYOT: 19-20

İLK YARI: 46-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 12'nci hafta müsabakasında Beşiktaş Sompo Japan sahasında Banvit'i 95-75 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:15 Kaynak: DHA

Serkan Emlek, Beşiktaş Spor Kulübü, Banvit, Beşiktaş, Spor
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