Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Japan Çeyrek Final Peşinde

Beşiktaş Sompo Japan Çeyrek Final Peşinde

1 saat önce

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Fransa temsilcisi Nanterre 92 ile karşılaşacak.

Beşiktaş Sompo Japan Çeyrek Final Peşinde, System.String[]
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Fransa temsilcisi Nanterre 92 ile karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, 20.00'da başlayacak.

İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk maçı Nanterre 92, 68-59 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:26 Kaynak: AA

Nanterre, Fransa, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burak Yılmaz, Attığı Golden Sonra Takımının Gol Yemesini Önledi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş İstifadan Döndü

Medel-Quaresma Kavgası Dış Basında Burak Yılmaz İç Sahada Sırtlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 11:45:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Japan Çeyrek Final Peşinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]