Beşiktaş Sompo Japan Çeyrek Final Peşinde
1 saat önce
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Fransa temsilcisi Nanterre 92 ile karşılaşacak.
Beşiktaş
Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın sahasında Fransa
temsilcisi Nanterre
92 ile karşılaşacak. BJK
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, 20.00'da başlayacak.
İki takım arasında Fransa'da oynanan ilk maçı Nanterre 92, 68-59 kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:26 Kaynak: AA
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