Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Japan'da Benzing 4 Hafta Yok

Beşiktaş Sompo Japan'da Benzing 4 Hafta Yok

34 dakika önce

Beşiktaş Sompo Japan'ın Alman oyuncusu Robin Benzing'in sol diz fibula başında kırık tespit edildi.

Beşiktaş Sompo Japan'da Benzing 4 Hafta Yok, System.String[]
Beşiktaş Sompo Japan'ın Alman oyuncusu Robin Benzing'in sol diz fibula başında kırık tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Sompo Japan'ın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta ile oynanan derbi maçta sakatlanan Robin Benzing'in yapılan kontrollerinden sonra sol diz fibula başında kırık tespit edildiği belirtildi.

Tedavisine başlanan Benzing'in 4 hafta parkelerden uzak kalacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:10 Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor
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