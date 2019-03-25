Beşiktaş Sompo Japan'da Benzing 4 Hafta Yok
34 dakika önce
Beşiktaş Sompo Japan'ın Alman oyuncusu Robin Benzing'in sol diz fibula başında kırık tespit edildi.
Beşiktaş
Sompo Japan'ın Alman oyuncusu Robin Benzing'in sol diz fibula başında kırık tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Sompo Japan'ın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray
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ile oynanan derbi maçta sakatlanan Robin Benzing'in yapılan kontrollerinden sonra sol diz fibula başında kırık tespit edildiği belirtildi.
Tedavisine başlanan Benzing'in 4 hafta parkelerden uzak kalacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:10 Kaynak: AA
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