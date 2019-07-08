Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Japan'da iç transfer
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Beşiktaş Sompo Japan'da iç transfer

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesini uzattı.

Beşiktaş Sompo Japan'da iç transfer, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan, Burak Can Yıldızlı'nın sözleşmesini uzattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Burak Can Yıldızlı, geçen sezon ligde 27 maçta forma giyip 3,4 sayı ve 3 ribaunt ortalamasıyla mücadele etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:31 Kaynak: AA
Burak Can Yıldızlı, Beşiktaş, Spor
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