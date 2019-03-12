Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Japan, Fıba Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

Beşiktaş Sompo Japan, Fıba Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

1 saat önce

Beşiktaş Sompo Japan: 60 - Nanterre: 62SALON: BJK AkatlarHAKEMLER: Sergiy Zashchuk (Ukrayna), Oskars Lucis (Letonya), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 17, Can Maxim Mutaf, Erkan Veyseloğlu 4, Burak Can Yıldızlı 7, Buva 13, Samet Geyik 2, Gibson 15, Kenan...

Beşiktaş Sompo Japan, Fıba Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti, System.String[]
Beşiktaş Sompo Japan: 60 - Nanterre: 62

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Sergiy Zashchuk (Ukrayna), Oskars Lucis (Letonya), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 17, Can Maxim Mutaf, Erkan Veyseloğlu 4, Burak Can Yıldızlı 7, Buva 13, Samet Geyik 2, Gibson 15, Kenan Sipahi, Alexander 2

NANTERRE: Senglin 18, Konate 7, Treadwell 6, Invernizzi 8, Gamble 5, Palsson 11, Juskevicius 4, Carne 3

1. Periyot: 14-7

Devre: 26-24

3. Periyot: 40-44

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Fransa ekibi Nanterre'ye 62-60 mağlup oldu. Turun ilk maçında da rakibine 68 - 59 mağlup olan Siyah-beyazlılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:52 Kaynak: DHA

Ukrayna, Bosna - Hersek, Nanterre, Beşiktaş, Spor
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