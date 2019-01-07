Beşiktaş Sompo Japan, Fransa Deplasmanında
1 saat önce
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. hafta müsabakasında yarın Fransız ekibi SIG Strasbourg'a konuk olacak.
Beşiktaş
Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 10. hafta müsabakasında yarın Fransız ekibi SIG Strasbourg'a konuk olacak.
Rhenus Sport Arena'da yapılacak karşılaşma, TSI
22.30'da başlayacak.
Gruptaki 9 maçında 4 galibiyet, 5 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, topladığı 13 puanla 4. sırada yer alıyor. 6 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan SIG Strasbourg ise 2. sırada bulunuyor.
Grubun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Fransız ekibi, Beşiktaş Sompo Japan'ı İstanbul
'da 78-71 mağlup etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:18 Kaynak: AA
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