Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Japan'ın Konuğu Filou

Beşiktaş Sompo Japan'ın Konuğu Filou

1 saat önce

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde yarın Belçika temsilcisi Filou'yu konuk edecek.

Beşiktaş Sompo Japan'ın Konuğu Filou, System.String[]
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde yarın Belçika temsilcisi Filou'yu konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, geride kalan 12 haftada 7 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Belçika ekibi ise averajla 4. sırada bulunuyor.

Beşiktaş Sompo Japan, rakibiyle oynadığı ilk maçı deplasmanda 73-66 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:44 Kaynak: AA

basketbol, Belçika, Beşiktaş, Spor
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