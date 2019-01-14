Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Japan'ın Konuğu Promitheas

Beşiktaş Sompo Japan'ın Konuğu Promitheas

1 saat önce

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. haftasında yarın Yunanistan'ın Promitheas ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Sompo Japan'ın Konuğu Promitheas, System.String[]
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. haftasında yarın Yunanistan'ın Promitheas ekibiyle karşı karşıya gelecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Oynadığı 10 maçta beşer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş Sompo Japan, D Grubu'nda dördüncü sırada bulunuyor.

Promitheas ise yedi galibiyet ve üç yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı ilk maçtan 80-72 mağlup ayrılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:55 Kaynak: AA

Yunanistan, Beşiktaş, Spor
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