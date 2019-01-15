Beşiktaş Sompo Japan - Promitheas: 96-74
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SALON: BJK Akatlar HAKEMLER: Antonio Conde, Oskars Lucis, Sergiy ZashchukBEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 17, Rich 13, Erkan Veyseloğlu 7, Burak Can Yıldızlı 7, Buva 14, Gibson 10, Can Maxim Mutaf 3, Benzing 12, Duşan Cantekin, Samet Geyik 9, Kenan Sipahi 4, Ömer Utku AlPROMITHEAS: Kaselakis 10,...
SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Antonio Conde, Oskars Lucis, Sergiy Zashchuk
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey 17, Rich 13, Erkan Veyseloğlu 7, Burak Can Yıldızlı 7, Buva 14, Gibson 10, Can Maxim Mutaf 3, Benzing 12, Duşan Cantekin, Samet Geyik 9, Kenan Sipahi 4, Ömer Utku Al
PROMITHEAS: Kaselakis 10, Parks 11, Meier 6, Katsivelis 10, Saloustros 3, Hall, Lypovyy 6, Tsairelis 9, Geromichalos 6, Sandramanis 3, Brown 5, Ellis 5
1'İNCİ PERİYOT: 16-21
İLK YARI: 38-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-57
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11'inci hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, evinde ağırladığı Yunanistan ekibi Promitheas'ı 96-74 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:28 Kaynak: DHA
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