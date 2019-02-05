Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Japan, Slovenya Deplasmanında

Beşiktaş Sompo Japan, Slovenya Deplasmanında

7 dakika önce

Beşiktaş Sompo Japan, üst tura çıkmayı garantilediği FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun son maçında yarın Slovenya deplasmanında Petrol Olimpija'yla karşılaşacak.

Beşiktaş Sompo Japan, Slovenya Deplasmanında, System.String[]
Beşiktaş Sompo Japan, üst tura çıkmayı garantilediği FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun son maçında yarın Slovenya deplasmanında Petrol Olimpija'yla karşılaşacak.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Stozice Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

İlk 13 maçta 8 galibiyet elde eden Beşiktaş Sompo Japan, 8 takımlı grupta ilk 4'e kalmayı garantilemişti. Siyah-beyazlılar, tek galibiyetle grubun son sırasındaki rakibi karşısında deplasmanda kazanması durumunda son 16 turuna 2. sırada çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:35 Kaynak: AA

Beşiktaş, Slovenya, Spor
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