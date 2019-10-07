Son Dakika Haberleri: Beşiktaş sompo sigorta: 68 - anadolu efes: 80
Son Dakika Spor Beşiktaş sompo sigorta: 68 - anadolu efes: 80

Beşiktaş sompo sigorta: 68 - anadolu efes: 80

30 dakika önce

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Ahmet TatlıcıBEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Gotcher 6, McKissic 22, Theodore 7, Burak Can Yıldızlı 4, Samet Geyik, İsmet Akpınar 9, Adoo 8, Durusic 8, Ömer Utku Al 2, Birkan Batuk 2ANADOLU EFES: Micic 15, Buğrahan...

Beşiktaş sompo sigorta: 68 - anadolu efes: 80, System.String[]

SALON: BJK Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı
BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Gotcher 6, McKissic 22, Theodore 7, Burak Can Yıldızlı 4, Samet Geyik, İsmet Akpınar 9, Adoo 8, Durusic 8, Ömer Utku Al 2, Birkan Batuk 2
ANADOLU EFES: Micic 15, Buğrahan Tuncer 12, Simon 10, Singleton 11, Dunston 7, Peters 15, Doğuş Balbay 2, Sertaç Şanlı 4, Tolga Geçim 4
1. PERİYOT: 24-17
DEVRE: 43-41
3. PERİYOT: 54-60

Basketbol Süper Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 80-68 yendi.
Siyah-beyazlı ekip, ligde ilk yenilgisini yaşarken, Lacivert-beyazlı takım ise 2'nci galibiyetini kazandı.
Bu arada karşılaşmayı Beşiktaş Futbol Takımı'nın oyuncuları Atiba Hutchinson ile Necip Uysal da takip etti.


Beşiktaş Spor Kulübü, Anadolu Efes, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:11 Kaynak: DHA
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