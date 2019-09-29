Beşiktaş sompo sigorta: 75-80

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Serhat Büker

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Johnson 26, Wilson 19, Hardy 10, Mathiang 8, Armand 2, Cevat Alper Özcan, Can Altıntığ 2, Doğan Şenli 3, Altan Erol 5

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Theodore 18, Samet Geyik 10, Birkan Batuk 10, Burak Yıldızlı 21, McKissic 9, Gotcher 3, İsmet Akpınar 4, McAdoo 2, Durisic 1, Ömer Utku Al 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-21

DEVRE: 41-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-64

BEŞ FAUL ALAN: 28.45 Armand (Bahçeşehir Koleji) - 36.34 Durisic (Beşiktaş Sompo Sigorta)

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta'ya 80-75 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla Bahçeşehir Koleji'nden JaJuan Johnson oldu. Beşiktaş Sompo Sigorta'da Burak Yıldızlı 21, Jordan Theodore ise 18 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.