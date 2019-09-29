Son Dakika Haberleri: Beşiktaş sompo sigorta: 75-80
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Beşiktaş sompo sigorta: 75-80

1 saat önce

SALON: BJK AkatlarHAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Serhat BükerBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Johnson 26, Wilson 19, Hardy 10, Mathiang 8, Armand 2, Cevat Alper Özcan, Can Altıntığ 2, Doğan Şenli 3, Altan Erol 5BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Theodore 18, Samet Geyik 10, Birkan Batuk 10, Burak Yıldızlı...

Beşiktaş sompo sigorta: 75-80, System.String[]

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Serhat Büker
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Johnson 26, Wilson 19, Hardy 10, Mathiang 8, Armand 2, Cevat Alper Özcan, Can Altıntığ 2, Doğan Şenli 3, Altan Erol 5
BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Theodore 18, Samet Geyik 10, Birkan Batuk 10, Burak Yıldızlı 21, McKissic 9, Gotcher 3, İsmet Akpınar 4, McAdoo 2, Durisic 1, Ömer Utku Al 2
1'İNCİ PERİYOT: 20-21
DEVRE: 41-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-64
BEŞ FAUL ALAN: 28.45 Armand (Bahçeşehir Koleji) - 36.34 Durisic (Beşiktaş Sompo Sigorta)

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Beşiktaş Sompo Sigorta'ya 80-75 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 26 sayıyla Bahçeşehir Koleji'nden JaJuan Johnson oldu. Beşiktaş Sompo Sigorta'da Burak Yıldızlı 21, Jordan Theodore ise 18 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.


Beşiktaş Spor Kulübü, Mehmet Şahin, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:11 Kaynak: DHA
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