Beşiktaş Sompo Sigorta 78-74 Türk Telekom - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta 78-74 Türk Telekom - Son Dakika Spor

Beşiktaş Sompo Sigorta 78-74 Türk Telekom

6 saat önce

Başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş Sompo Sigorta, yeni çalıştırıcısıyla sahadan galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Sigorta 78-74 Türk Telekom, System.String[]

Başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş Sompo Sigorta, yeni çalıştırıcısıyla sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, ligde sahasında üst üste 4. maçını kazanırken, bu sezon 6. galibiyetini elde etti.


Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sonlanan Türk Telekom ise 8. yenilgisini aldı.


Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi


Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik


Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 12, Mckissic 19, Ömer Utku Al 7, Durisic 10, Oğuz Savaş 10, Sabahattin Can Göndür, İsmet Akpınar 10, Samet Geyik10


Türk Telekom: Campbell 14, Muhammed Mustafa Baygül 11, Wiltjer 9, Johnson 12, Fall 9, Hunter 14, Polat Kaya, Metin Türen 3, Şafak Edge, Akif Egemen Güven 2


1. Periyot: 14-23


Devre: 41-40


3. Periyot: 54-57


Beş faulle çıkan: 39.47 Oğuz Savaş (Beşiktaş Sompo Sigorta)


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Burak Bıyıktay, Türk Telekom, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 08:58 
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