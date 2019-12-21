Beşiktaş Sompo Sigorta: 82-68 - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta: 82-68 - Son Dakika Spor

Beşiktaş Sompo Sigorta: 82-68

6 saat önce

SALON: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHAKEMLER: Osman Sinan İşgüder (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Sinem Tetik (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 23, Triche (xx) 7, Metecan (xxx) 14, M'Baye (xxx) 9, Morgan (x) 2, Yunus (xx) 5, Semih Erden (x) 3, Onuralp (xx) 7, Kennedy (xxx) 12, Nusret (x)...

Beşiktaş Sompo Sigorta: 82-68, System.String[]

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Sinem Tetik (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 23, Triche (xx) 7, Metecan (xxx) 14, M'Baye (xxx) 9, Morgan (x) 2, Yunus (xx) 5, Semih Erden (x) 3, Onuralp (xx) 7, Kennedy (xxx) 12, Nusret (x)

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Theodore (xxx) 20, Mckissic (xxx) 17, Gotcher (xx) 7, Durisic (xx) 7, McAdoo (x) 2, Can (x) 2, İsmet (xx) 6, Samet (x) 2, Can Kaan (x), Oğuz Savaş (x) 5

1'İNCİ PERİYOT: 13-15

İLK YARI: 37-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-53

5 FAUL: Mckissic (34.48) (Beşiktaş Sompo Sigorta)

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, evindeki galibiyet serisini Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında da sürdürdü: 82-68. Ligde 13 maçta 11'inci galibiyetini alarak zirve yarışını sürdüren yeşil kırmızılılar, iç sahada bu sezon lig ve Avrupa'da çıktığı 12'nci karşılaşmayı da kazandı. Kaf-Kaf'ta Taylor 23, Metecan 14 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Yeşil kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca bu maçla eski takımına rakip olurken hakemler salonda 2 kez kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle anons yaptırdı.

Maçın başında Metecan ve Triche'nin sayılarıyla 7-2 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka önünde konuk ekip 7'nci dakika içinde McKissic'in üst üste basketleriyle 11-10 öne geçti. Son dakikasına 13-13 eşitlikle girilen periyodu Beşiktaş Sompo Sigorta Theodore'nin faul atışından bulduğu sayılarla 15-13 galip tamamladı. Theodore'un serbest atışlar sonrası tribünlere yaptığı hareket Karşıyaka taraftarının tepkisini çekti. İki takımın da sayılar ürettiği ikinci periyotta Beşiktaş 15'inci dakikayı 24-20 önde geçti. Daha sonra Taylor, Onuralp ve M'Baye ile 13-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 18'inci dakikada 9 sayılık farka ulaştı: 33-24. Üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip Theodore'nin son hücumda bulduğu 3 sayılık baskete rağmen periyodu 37-34 önde bitirdi. Üçüncü periyoda Taylor ve Morgan'ın basketleriyle başlayan ve farkı 7 sayıya çıkaran Pınar Karşıyaka, 25'inci dakikayı da 43-39 üstün tamamladı. Yeşil kırmızılı ekip periyodu da 59-53'lük skorla önde bitirdi. Son periyotta Triche ve Kennedy ile farkı açan, 33'üncü dakikada Taylor'un 3 sayılık basketiyle farkı 13 sayıya yükselten ev sahibi ekip müsabakadan 82-68 galip ayrıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:10 Kaynak: DHA
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