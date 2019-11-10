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Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta: 84-80

Beşiktaş Sompo Sigorta: 84-80

7 saat önce

SALON: ÜlkerHAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Polat ParlakFENERBAHÇE BEKO: Westermann 8, Kalinic 14, Lauvergne 10, Melih Mahmutoğlu 3, Ahmet Düverioğlu 17, Sloukas 17, Berkay Candan, Ali Muhammed 13, Stimac 2BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Mc Adoo 24, Theodore 18, İsmet Akpınar 15,...

Beşiktaş Sompo Sigorta: 84-80, System.String[]

SALON: Ülker

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Polat Parlak

FENERBAHÇE BEKO: Westermann 8, Kalinic 14, Lauvergne 10, Melih Mahmutoğlu 3, Ahmet Düverioğlu 17, Sloukas 17, Berkay Candan, Ali Muhammed 13, Stimac 2

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Mc Adoo 24, Theodore 18, İsmet Akpınar 15, McKissic 12, Burak Can Yıldızlı, Gotcher 3, Ömer Utku Al, Samet Geyik, Oğuz Savaş, Durisic 8

1'İNCİ PERİYOT: 20-17

DEVRE: 36-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-58

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 84-80 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligdeki 6'ncı galibiyetini elde ederken, siyah-beyazlılar 5'inci mağlubiyetini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Fenerbahçe Beko, 17 Kasım Pazar günü saat 15.15'te TOFAŞ deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş Sompo Sigorta ise aynı gün 17.30'da Frutti Extra Bursaspor'u ağırlayacak.


- İstanbul
Alper Altuğ Köselerli, Beşiktaş, Sigorta, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:51 Kaynak: DHA
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