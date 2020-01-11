Beşiktaş Sompo Sigorta: 91 - Bahçeşehir Koleji: 92 - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta: 91 - Bahçeşehir Koleji: 92 - Son Dakika Spor

Beşiktaş Sompo Sigorta: 91 - Bahçeşehir Koleji: 92

6 saat önce

Salon: BJK AkatlarHakemler: Emin Moğulkoç, Halil Baldemir, Özge ŞentürkBeşiktaş Sompo Sigorta: Ömer Utku Al 7, Gotcher 12, McKissic 26, Burak Can Yıldızlı 5, Samet Geyik, İsmet Akpınar 18, Oğuz Savaş 23, DurisicBahçeşehir Koleji: Wilson 37, Can Altıntığ 12, Mathiang 20, Hardy 15, Clark 2,...

Beşiktaş Sompo Sigorta: 91 - Bahçeşehir Koleji: 92, System.String[]

Salon: BJK Akatlar


Hakemler: Emin Moğulkoç, Halil Baldemir, Özge Şentürk


Beşiktaş Sompo Sigorta: Ömer Utku Al 7, Gotcher 12, McKissic 26, Burak Can Yıldızlı 5, Samet Geyik, İsmet Akpınar 18, Oğuz Savaş 23, Durisic


Bahçeşehir Koleji: Wilson 37, Can Altıntığ 12, Mathiang 20, Hardy 15, Clark 2, Halil Özdemir 4, Cevat Alper Özcan 2, Thomas Akyazılı, Perrantes, Muhammed Doğan Şenli


1. Periyot: 14-12


Devre: 36-31


3. Periyot: 54-53


Normal süre: 73-73


1. Uzatma: 81-81


Beş faulle çıkanlar: 37.55 Thomas Akyazılı, 43.13 Can Altıntığ (Bahçeşehir Koleji)


Karşılaşmaya hızlı başlayan Bahçeşehir Koleji, üst üste bulduğu basketlerle 6-0'lık seri yaptı. Ömer Utku Al'ın kritik basketleriyle skorda üstünlük kuran ev sahibi ekip, ilk çeyreği 14-12 önde tamamladı.


İkinci periyotta baskılı başlayan ve 13-0'lık seriyle farkı açan Beşiktaş Sompo Sigorta rakibinin savunmada yaptığı hataları değerlenmekte güçlük çekmedi. McKissic ve İsmet Akpınar'ın etkili oyunuyla üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlı ekip, son bölümde rakibinin basketlerine engel olamadı. Son saniyede Hardy'nin üçlüğü sonrası Beşiktaş Sompo Sigorta soyunma odasına 36-31 önde gitti.


Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, hücumdaki etkili oyununun karşılığını 9-0'lık seriyle aldı ve 24. dakikada 40-38 öne geçti. Pota altında Oğuz Savaş'ı iyi kullanmaya başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, tecrübeli oyuncunun son saniye üçlüğüyle oyunun bu bölümünü 54-53 üstünlükle tamamladı.


Hücumdaki etkili oyununu son bölümde de sürdüren Bahçeşehir Koleji skor üstünlüğünü ele geçirdi ve 33. dakikaya 63-59 önde girdi. Hücumda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen rakibi karşısında peş peşe bulduğu sayılarla skor üstünlüğünü kazanmaya çalışan ev sahibi ekip, son 40 saniyeye 73-71 önde girse de Wilson'ın sayısı sonrası mücadelenin normal süresi 73-73 eşitlikle sona erdi.


Oldukça çekişmeli geçen uzatma periyodunda iki takım da pota altını iyi değerlendirerek sayılar buldu ve ilk uzatma bölümü de 81-81 beraberlikle noktalandı.


İkinci uzatma periyodunda da çekişme devam etti. Siyah-beyazlı ekip bitime 20 saniye kala bir hücumdan ve faul atışından yararlanamadı. Mücadeleyi Bahçeşehir Koleji, 92-91 kazandı.


Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Hakan Daltaban ve Umut Şenol da izledi.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Beşiktaş, Akpınar, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:48 
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