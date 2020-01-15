Beşiktaş Sompo Sigorta: 96 - Happy Casa Brindisi: 67

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk periyodu 24-14 önde tamamlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, soyunma odasına da 55-30 üstün gitti.



Müsabakanın üçüncü çeyreğini de 76-51 önde bitiren siyah-beyazlı takım, salondan 96-67 galip ayrıldı.



Beşiktaş Sompo Sigorta grupta 5. galibiyetini elde ederken, Happy Casa Brindisi ise 7. kez mağlup oldu.



Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Andrei Sharapa (Belarus), Carsten Straube (Almanya)



Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 13, Djurisic 15, McKissic 18, İsmet Akpınar 13, Oğuz Savaş 17, Burak Yıldızlı 12, Samet Geyik 4, Ömer Utku Al, Sabahattin Can Göndür 2, Can Turgut 2, Ege Cem Sun



Happy Casa Brindisi: Stone 18, Banks 9, Brown 12, Ikangi, Thompson 13, Iannuzzi 5, Martin 6, Zanelli, Gaspardo 4, Campogrande, Cattapan



1. Periyot: 24-14



Devre: 55-30



3. Periyot: 76-51



5 faulle çıkan: 39.54 Gaspardo (Happy Casa Brindisi)