Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Sigorta: 97 - Teksüt Bandırma: 82
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta: 97 - Teksüt Bandırma: 82

Beşiktaş Sompo Sigorta: 97 - Teksüt Bandırma: 82

21 dakika önce

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım ikinci galibiyetini elde etti.

Beşiktaş Sompo Sigorta: 97 - Teksüt Bandırma: 82, System.String[]

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım ikinci galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise ikinci kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.


Karşılaşmaya Gotcher ve Burak Can Yıldızlı'nın üst üste kaydettiği basketlerle başlayan Beşiktaş Sompo Sigorta, top kayıpları yapan Teksüt Bandırma karşısında ilk çeyreği 23-11 üstün bitirdi.


Teksüt Bandırma, ikinci çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da hücumda Beşiktaş Sompo Sigorta, kısa oyuncularıyla etkili oldu ve soyunma odasına 20 sayı (51-31) farkla önde girdi.


İkinci yarıda da tempolu oyunun sürdüren siyah-beyazlılar, bir ara farkı 27 sayıya (59-32) çıkardı. Hummer, Smith ve Terry'nin basketleriyle az da olsa toparlanan Teksüt Bandırma, 18-2'lik seri yakaladı ve 27. dakikada farkı 11 sayıya düşürdü: 61-50. Bu dakikadan sonra peş peşe üç sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan Beşiktaş Sompo Sigorta, farkı açarak son çeyreğe 74-54 üstün gitti.


Final periyodunda rahat bir oyun sergileyen siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan 97-82 galip ayrıldı.


Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Halil Baldemir


Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 13, Ömer Utku Al 5, Birkan Batuk 5, Burak Can Yıldızlı 21, Mc Adoo 6, İsmet Akpınar 8, Durisic 22, McKissic 17, Oğuz Savaş


Teksüt Bandırma: Şehmus Hazer 4, Kalinoski 11, Hummer 20, Terry 13, Smith 19, Prewitt 6, Erkan Yılmaz, Sadık Emir Kabaca 5, Atakan Erdek, Alperen Şengün 4


1. Periyot: 23-11


Devre: 51-31


3. Periyot: 74-54

Beşiktaş, Bandırma, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 12:16 
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