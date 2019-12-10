Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Sigorta 98 - 83 PAOK
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta 98 - 83 PAOK - Son Dakika Spor

Beşiktaş Sompo Sigorta 98 - 83 PAOK

6 saat önce

Ev sahibi ekip, McKissic'in skorer oyunuyla ilk periyodu 25-18 önde tamamladı.

Beşiktaş Sompo Sigorta 98 - 83 PAOK, System.String[]

Ev sahibi ekip, McKissic'in skorer oyunuyla ilk periyodu 25-18 önde tamamladı.


PAOK, ikinci periyotta Wiggins'in basketleriyle aradaki farkı kapatmaya çalışsa da ev sahibi takım üç sayılık atışlarla skor üstünlüğünü elinde tuttu ve devre arasına 51-41 üstün girdi.


Beşiktaş Sompo Sigorta, üçüncü çeyreğe Gotcher'ın üst üste bulduğu 4 üç sayılık basketle 12-0'lık seriyle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bulmaya devam eden ev sahibi ekip, 25. dakikada farkı 24 sayıya (71-47) kadar çıkardığı üçüncü periyodu 79-59 önde bitirdi.


Konuk ekip, son periyotta sert savunma ve iyi hücum yaparak farkı düşürse de Beşiktaş Sompo Sigorta, mücadeleden 98-83 galip ayrıldı. Beşiktaş Sompo Sigorta bu karşılaşmada 31 denemede 17 üçlük isabeti bulmayı başardı.


Ev sahibi takımda McKissic, 24 sayıyla galibiyette başrol oynadı. PAOK'ta Wiggins, 25 sayı kaydetti.


Bu sonucun ardından Beşiktaş Sompo Sigorta, grubundaki üçüncü galibiyetini aldı.


Öte yandan karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların eski basketbolcularından Osman Kerimol'un vefatı nedeniyle bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.


Beşiktaş, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İşte Beşiktaş'ın Eljif Elmas'ı
Beşiktaş'taki terör saldırılarında ölen Berkay'ın ailesinden tazminat tepkisi Beşiktaşlı isme çarpıcı eleştiri: İstanbul'u görünce feleğini şaşırdı Liverpool, Salzburg'u 2-0 yendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 06:02:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Sigorta 98 - 83 PAOK
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]