Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Sigorta - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 84-87
Son Dakika Spor Beşiktaş Sompo Sigorta - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 84-87

Beşiktaş Sompo Sigorta - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 84-87

6 saat önce

SALON: BJK AkatlarHAKEMLER: Sinan İşgüder, Semih Vural, Sinem TetikBEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Theodore 2, Gotcher 4, İsmet Akpınar 13, Burak Can Yıldızlı 13, Durisic 1, McAdoo 15, Ömer Utku Al 6, McKissic 28, Oğuz Savaş 2AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 28, Andrews 18, Eldridge...

Beşiktaş Sompo Sigorta - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 84-87, System.String[]

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Sinan İşgüder, Semih Vural, Sinem Tetik

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Theodore 2, Gotcher 4, İsmet Akpınar 13, Burak Can Yıldızlı 13,  Durisic 1, McAdoo 15, Ömer Utku Al 6, McKissic 28, Oğuz Savaş 2

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 28, Andrews 18, Eldridge 4, Upshaw 14, Mert Celep 10, Deniz Kılıçlı 7, Arda Erdoğan, Saffold 6

1'İNCİ PERİYOT: 17-19

DEVRE: 41-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-62

5 FAULLE ÇIKAN: 39.43 Theodore (Beşiktaş Sompo Sigorta)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı hafta mücadelesinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 87-84 mağlup etti. Bu sonuçla konuk takım, ligdeki ilk galibiyetini alırken, siyah-beyazlılar ise ligdeki dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, 10 Kasım Pazar günü saat 15.15'te deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.15'te Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyoner'de ilk soruda elenen yarışmacı verdiği cevapla sosyal medyada gündem oldu
Beşiktaş 3 maç sonra gol yedi! Beşiktaş 195 gün sonra deplasmanda kazandı! Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan 2 değişiklik!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 22:53:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Sompo Sigorta - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 84-87
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]