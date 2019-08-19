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Beşiktaş Sompo Sigorta'da transfer

34 dakika önce

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta, ABD'li oyuncu Toddrick Gotcher'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş Sompo Sigorta'da transfer, System.String[]
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta, ABD'li oyuncu Toddrick Gotcher'ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, 26 yaşında ve 1,90 metre boyundaki skorer oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı takımın yeni transferi son olarak Yunanistan'ın Ifestos Limnou takımında forma giymişti.
Amerika Birleşik Devletleri, Beşiktaş, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:00 Kaynak: AA
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